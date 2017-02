Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



In drei Tagen fällt der Startschuss für den ersten PR-Hackathon in Deutschland. Vom 16. bis 18. Februar kommen in der Frankfurter Jahrhunderthalle Kommunikatoren, Programmierer und Designer zusammen. In kleinen Teams werden neue Ideen entwickelt und erste Prototypen gebaut. Der Zuspruch der Branche ist überwältigend: Der Event ist komplett ausgebucht. Hinter "Mission PR" steht die dpa-Tochter news aktuell.



"Der PR-Hackathon ist ein Veranstaltungsformat, auf das die Branche gewartet hat", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell. "Nicht immer nur reden, sondern gemeinsam etwas auf die Beine stellen. Und das alles, ohne die Scheuklappen des Tagesgeschäfts. Ideen konkretisieren, erste Skizzen erstellen, Prototypen programmieren. Und dabei den eigenen Horizont erweitern und jede Menge Spaß haben. Das ist es, was unseren PR-Hack ausmacht", so Edith Stier-Thompson weiter. "Wir freuen uns wahnsinnig auf drei inspirierende Tage!"



Zum Ablauf: Am Donnerstag Nachmittag wird Isabelle Sonnenfeld vom Google News Lab die Hackathon-Keynote halten und damit den Event eröffnen. Danach geht es in den Ideen-Pitch, bei dem sich die einzelnen Hack-Teams herausbilden. Am Samstag dann werden die vier besten Ideen gewürdigt und erhalten einen Preis im Wert von bis zu 2.000 EURO. Moderiert und gelenkt werden die drei Hack-Tage von Dirk Zeiler, CEO next media accelerator (www.nma.vc). Außerdem warten auf die Teilnehmer spannende Gadgets wie AR-Brillen, Smartphone-Drucker und mehr.



PR-Hackathon "Mission PR": 16. bis 18. Februar 2017, Frankfurt www.newsaktuell.de/pr-hack



Jury: Hubertus von Fircks, Business Development Manager, F&H Porter Novelli Klaus-Peter Frahm, Leiter Business Development, news aktuell Björn Sievers, Managing Director, Edelman.ergo Isabelle Sonnenfeld, Leiterin DACH, Google News Lab Matthias Wesselmann, Vorstand, fischerAppelt Dirk Zeiler, CEO, next media accelerator (nma)



Sponsoren & Partner: Edelman.ergo fischerAppelt F&H Porter Novelli Google News Lab next media accelerator (nma) Radio FFH



Medienpartner: PR Report



Preise: F&H Porter Novelli-Preis "Best Overall" - 2.000 EUR & Tickets für die Online Marketing Rockstars 2017 Edelman.ergo-Preis "Most Trendsetting" - 2.000 EUR fischerAppelt-Preis "Most Innovative" - 2.000 EUR news aktuell-Sonderpreis "Future of Content" - 1.500 EUR



Hashtag: PRHack



OTS: news aktuell GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6344 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6344.rss2



Pressekontakt: Jens Petersen Leiter Unternehmenskommunikation Telefon: 040/4113 - 32843 petersen@newsaktuell.de http://twitter.com/jenspetersen