In der letzten Woche tat sich über weite Strecken recht wenig beim Deutschen Leitindex. Das spiegelt sich auch in der Wochenperformance wieder. Gerade mal 15 Punkte legte er auf Wochensicht zu. In den Montag ist er jetzt mit Zugewinnen gestartet. Details von Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.