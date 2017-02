Die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas mit Sitz in Herzogenaurach, Bundesland Bayern, befindet sich seit dem Verlaufstief bei rund 152,00 Euro in einer zügigen Aufwärtsbewegung. Am Freitag wurde diese ersteinmal bei 150,00 Euro gestoppt. Es bildete sich eine Erschöpfungskerze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...