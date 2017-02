Samsung-Erbe Lee Jae-yong soll mit Schmiergeldern in Millionenhöhe seine Machtposition gestärkt haben. Der erste Haftantrag wurde zurückgewiesen - mit einem zweiten soll nun mehr Klarheit verschafft werden.

Im Korruptionsskandal um Südkoreas Präsidentin Park Geun-hye rückt mit der Samsung-Gruppe erneut das größte Firmenkonglomerat des Landes in den Mittelpunkt der Ermittlungen. Die Sonderstaatsanwaltschaft will nach eigenen Angaben in Kürze entscheiden, ob sie einen zweiten Anlauf zur Verhaftung von Konzernchef Lee Jae-yong nimmt. Einen ersten ...

