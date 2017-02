Die Aktie von Organovo geriet am Freitag schwer unter Druck. An der Wall Street brach der Kurs um 15,4 Prozent auf 3,19 Dollar ein, in Deutschland rutschte die Aktie zeitweise unter die 3-Euro-Marke. Was hat diesen Kurssturz ausgelöst und wie geht es jetzt weiter mit der Aktie des Bioprint-Spezialisten?

