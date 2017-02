Unterföhring (ots) - Ansteigende Form: "The Voice Kids" kann in der zweiten Woche zulegen und freut sich am Sonntagabend in SAT.1 über hervorragende 12,6 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre / Vorwoche: 12,1 Prozent). "The Biggest Loser" läuft weiter stark und überzeugt bereits am Vorabend mit tollen Quoten von 11,7 Prozent.



Diese Kids singen sich in die Coach-Teams:



Team "Larena": Grace (13, Hamburg), Camilla (13, Kritzendorf/AT), Zoé-Loes (10, Sannidal/NOR) / Team Mark: Leonie (14, Mannheim), Nils (10, Bürgstadt), Anais (14, Bad Nauheim), Nele (14, Friedrichshafen) / Team Sasha: Roman & Michael (12 & 14, Vösendorf), Marin (13, Herford), Marie-Sophie (11, Dorsten), Zeynep (14, Neuss)



"The Voice Kids" immer sonntags, 20:15 Uhr, in SAT.1



