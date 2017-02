Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Oederan (pts012/13.02.2017/10:30) - Der Industriebrenner-Hersteller NOXMAT führt als erstes Unternehmen deutschlandweit Gebläsebrenner der italienischen Traditionsfirma BALTUR im Programm. Grundlage dafür ist eine soeben vereinbarte, exklusive Vertriebskooperation mit dem Unternehmen, das in Cento Provinz Ferrara ansässig ist. Davon profitieren die zahlreichen Servicepartner von NOXMAT und Firmen, die im Bereich Prozesswärme angesiedelt sind. http://baltur.com "Wir setzen konsequent darauf, unsere strategische Zusammenarbeit mit europäischen Branchengrößen zu intensivieren. Deshalb freuen wir uns umso mehr, gemeinsam mit BALTUR die deutsche Industrie mit hochwertigen Gebläsebrennern zu versorgen. Auf diesem Wege können wir unsere Servicequalität weiter steigern", erläutert NOXMAT-Geschäftsführer Matthias Wolf die Beweggründe der neuen Kooperation. http://noxmat.com Qualität "Made in Italy" Über die schnelle und verlässliche Lieferung der Gebläsebrenner hinaus unterstützt NOXMAT seine Servicepartner künftig auch mit spezifischen Ersatzteilen und vermittelt wertvolles After-Sales-Know-how. Beide Unternehmen blicken auf jahrzehntelange Erfahrung und Innovationen im Industriebrenner-Segment zurück. Über NOXMAT NOXMAT fertigt Rekuperatorbrenner, Hochgeschwindigkeitsbrenner, Gasregelstrecken, Industriegebläsebrenner, Steuergeräte für die Brennertechnik und Strahlrohre. Neben Entwicklung, Konstruktion, Fertigung und Vertrieb in über 30 Ländern weltweit ist das Unternehmen auf die Modernisierung und Servicierung von industriellen Beheizungseinrichtungen spezialisiert. NOXMAT ist seit 1992 in Oederan (Sachsen) ansässig und seit Jahren mit einer eigenen Tochtergesellschaft auch in China vertreten. Über BALTUR BALTUR zählt zu den führenden Herstellern und Serviceanbietern für Industriebrenner in Südeuropa. Das Produktportfolio besteht aus Gas-, Heizöl- und Schwerölbrennern sowie Gas-Öl-Wechselbrennern. Die Produkte zeichnen sich durch Leistung, Effizienz und Vielseitigkeit aus und werden damit höchsten Anforderungen gerecht. Die 1950 gegründete Firma in Cento, befindet sich in dritter Generation im Familienbesitz. Pressekontakt: NOXMAT GmbH | Octavio Schmiel Ringstraße 7 | D-09569 Oederan Tel.: +49 37292 6503 61 | Mobile: +49 175 9324 344 Mail: schmiel@noxmat.de | Homepage: http://www.noxmat.com (Ende) Aussender: NOXMAT GmbH Ansprechpartner: Octavio Schmiel Tel.: +49 175 9324 344 E-Mail: schmiel@noxmat.de Website: www.noxmat.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170213012

