München - ArcelorMittal-Aktie: Hoffnung auf weiter steigende Stahlpreise - Aktienanalyse Nach vier Verlustjahren in Folge verdiente der thyssenkrupp-Rivale ArcelorMittal (ISIN: LU0323134006, WKN: A0M6U2, Ticker-Symbol: ARRB, NYSE-Symbol: MT) im vergangenen Jahr ca. 1,8 Milliarden US-Dollar, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...