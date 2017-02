FMW-Redaktion

Am Freitag haben die US-Märkte einmal mehr neue Allzeithochs erreicht, nichts scheint die Trump-Rally stoppen zu können. Wirklich nichts? Im März könnte sich das ändern, denn Mitte März läuft der debt-ceiling pact aus, also jene Vereinbarung zwischen Demokraten und Republikanern, die Schuldenobergrenze der USA zeitlich begrenzt ausser Kraft zu setzen.

Da die einst gesetzte Obergrenze der Schulden der USA nun schon weit übertroffen worden ist, muss also diese Obergrenzr stark erhöht werden. Und dafür braucht die Trump-Regierung, brauchen die Republikaner die Zustimmung der Demokraten, wie einst die Obama-Regierung die Zustimmung der Republikaner. In 2011 sorgte der Hick-Hack um die Schuldenobergrenze für einen "government shutdown", sprich viele US-Behörden mussten schlicht schliessen, Obama konnte eine Dienstreise nicht antreten etc., daraufhin fielen die Märkte stark - bis es zu dem Kompromiß kam, die Diskussion um die Schuldenobergrenze auf Eis zu legen, eben bis März 2017.

Und das dürfte bedeuten: angesichts der Spannungen zwischen Republikanern ...

