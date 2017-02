BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaft im Euroraum wird nach Einschätzung der EU-Kommission im laufenden Jahr stärker wachsen als zunächst angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde 2017 in den 19 Staaten des gemeinsamen Währungsgebiets um 1,6 Prozent zulegen, teilte die Brüsseler Behörde am Montag mit. Im Herbst war sie noch von einem Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent ausgegangen. Größter Wachstumstreiber sei dabei die Binnennachfrage, hieß es weiter. Das Investitionsniveau sei hingegen weiterhin niedrig. Wegen der neuen US-Regierung, des Brexits sowie etlicher nahender Wahlen in Europa seien die Prognosen zudem mit erheblichen Unsicherheiten behaftet./asa/DP/jkr

