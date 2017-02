Köln - In den vergangenen zehn Jahren haben Anleihe-Investoren eine riesige Party gefeiert, jetzt müssen sie um jeden Basispunkt kämpfen, so Alexander Froschauer, Leiter Fixed Income Deutschland bei AXA Investment Managers.2017 stelle Investoren vor viele Herausforderungen. Aktuell würden vor allem US-Präsident Donald Trump, die konkrete Ausgestaltung des Brexit und die anstehenden Wahlen in Frankreich und Deutschland die Anleger beunruhigen. "Trump ist eine Blaupause dafür, wie man Wahlen gewinnen kann", warne Alexander Froschauer, Leiter Fixed Income Deutschland bei AXA Investment Managers, und prognostiziere: "Mich würde es nicht wundern, wenn eine politische Kraft den Austritt aus der Europäischen Union (EU) zur Wahl stellen wird."

