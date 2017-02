Frankfurt - Die indische Regierung ist offenbar bereit, Einbußen beim Wachstumstempo zu akzeptieren, wenn sie glaubt, damit ihre mittelfristigen Ziele besser erreichen zu können, so die Analysten der DekaBank.So habe die Bargeldreform für eine vorübergehende Knappheit an Zahlungsmitteln geführt, was deutliche Spuren in der BIP-Statistik hinterlassen werde. Immerhin deute der jüngste Anstieg der Einkaufsmanagerindices auf eine Stabilisierung zu Jahresbeginn hin.

