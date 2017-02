IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid berichtet über HempOmega-Hundefutterstudie

Vancouver (British Columbia), 13. Februar 2017. Naturally Splendid Enterprises Ltd. (FRANKFURT: 50N, TSX VENTURE: NSP, OTC: NSPDF) (Naturally Splendid) freut sich, die Ergebnisse der bereits zuvor gemeldeten Hundefutterstudie bekannt zu geben, die von der Abteilung für Nahrungsmittel- und Bio-Verarbeitung (Food and Bio-Processing) des Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft von Alberta (Agriculture and Forestry) durchgeführt wurde. Naturally Splendid hat die Ergebnisse der Hundefutterstudie am 6. Februar 2017 erhalten. Die Studie wurde von Dr. Xiangfeng Meng und ihrem Team im Food Science and Technology Centre, einer Zweigstelle der Abteilung für Nahrungsmittel- und Bio-Verarbeitung des Landwirtschaftsministeriums von Alberta, durchgeführt.

Dank dieser Studie wurde nun nachgewiesen, dass der eigene Verkapselungsprozess von Naturally Splendid während des gesamten Herstellungsprozesses die Omega-Fettsäuren, Mineralstoffe und Vitamine schützt, die in Hanfsamenöl auf natürliche Weise vorkommen. Indem es das Nährwertprofil des Hanföls schützt, hat Naturally Splendid einen Wettbewerbsvorteil gegenüber aktuellen Methoden und Techniken, mit denen Omega-Ernährung zu Hundefutterformulierungen hinzugefügt wird.

Dave Eto, CEO von Naturally Splendid, sagte: Das Ziel dieser Studie bestand darin zu bestätigen, dass unsere eigene Technologie, die zur Herstellung von HempOmega verwendet wird, das Hinzufügen dieser omegareichen Zutat zu Hundefutter ermöglicht, wodurch Naturally Splendid einen Wettbewerbsvorteil gegenüber bestehenden Omega-Zutaten in dieser Branche hat. Die Ergebnisse dieser Studie haben bestätigt, dass unsere Omega-Formulierungstechnologie auch für Hundefutter verwendet werden kann.

J. Craig Goodwin, President von Naturally Splendid, sagte: Während wir auf den schriftlichen Bericht dieser Studie warten, sucht Naturally Splendid bereits aktiv nach potenziellen Kunden für diese einzigartige Omega-Zutat für eine Reihe von Hundefutteranwendungen. Die Gespräche mit einem bedeutsamen nordamerikanischen Hundefutterverarbeiter hinsichtlich der Integration in ihre Hundefutter-Produktreihe sowie einer Zusammenarbeit bei weiteren Entwicklungen und Anwendungen von HempOmega befinden sich in fortgeschrittenem Stadium. Es besteht die Möglichkeit, dass HempOmega auch als Zutat für private gekennzeichnete Hundefutter-Produktreihen verfügbar sein wird.

Laut Jared Koerten, einem führenden Analysten von Euromonitor International, wurde Trockenfutter für Hunde angesichts eines Umsatzes von fast 30 Milliarden US-Dollar und eines jährlichen Wachstums von 4,6 Prozent unter allen Produktkategorien als die weltweit größte identifiziert. Es macht fast 40 Prozent des globalen Umsatzes von Haustierfutter in Höhe von 75,25 Milliarden US-Dollar aus.

Dave Eto, CEO von Naturally Splendid, fügte hinzu: Wir sind mit diesen Studienergebnissen sehr zufrieden, zumal sie bestätigen, dass HempOmega eine nützliche Zutat ist, um einen Bedarf an diesem Produkttyp in der Haustierbranche zu decken. Laut Euromonitor stammt nahezu das gesamte Umsatzwachstum in der Haustierfutterbranche von Premiumprodukten, die in Nordamerika mindestens die Hälfte des Marktes ausmachen. Diese Premiumisierung von Haustierfutter, die sowohl teureres Haustierfutter in herkömmlichen Formaten wie Trocken- und Nassprodukte als auch neuere, hoch verdichtete, gefriergetrocknete und gedörrte Nahrungsmittel umfasst, stellt eine potenzielle Anwendungsmöglichkeit für HempOmega dar.

Der globale Haustierfuttermarkt verzeichnet angesichts der steigenden Zahl an Haustierbesitzern ein rasches Wachstum. Die zunehmenden Bedenken von Besitzern hinsichtlich einer ausgewogenen Ernährung Ihrer Haustiere führten zu einem Boom auf dem Markt für spezifisches kommerzielles Haustierfutter. Zutaten wie gesundheitsfördernde Omega-3-Fettsäuren, die von Menschen häufig konsumiert werden, werden schon bald auch in Haustierfutter integriert werden. Das gestiegene Bewusstsein für Gesundheitsprobleme von Haustieren, wie etwa Fettleibigkeit, schafft neue Möglichkeiten in der Haustierfutterbranche.

Die Entwicklung von leicht verdaulichem Haustierfutter mit geringem Protein- und Aschegehalt ermöglicht es den Besitzern sicherzustellen, dass ihre Haustiere gesund bleiben. Laut dem Pet Food Institute (das PFI) sind die Umsätze bei Katzen- und Hundefutter im Jahr 2012 auf 19 Milliarden Dollar gestiegen. Haustierbesitzer sind bereit, mehr für Produkte auszugeben, die die Gesundheit und Zufriedenheit ihrer Haustiere fördern. Dieser Trend macht die Haustierfutterbranche zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit. Höhere Einkommen, der sich ändernde urbane Lebensstil, die steigende Tendenz, Haustiere als Statussymbole zu erachten und zu vermenschlichen, sowie homogenisierte Vorlieben sind Wachstumsmotoren für den Haustierfuttermarkt. Die steigende Nachfrage nach Premium- und Bio-Nahrungsmitteln veranlasst Hersteller dazu, qualitativ hochwertige, einzigartige Produkte herzustellen, die qualitativ hochwertige, einzigartige Zutaten wie HempOmega erfordern.

