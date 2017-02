Rapperswil-Jona (ots) - Hostpoint AG in Rapperswil-Jona, der

grösste Webhosting-Provider der Schweiz, blickt auf ein erfolgreiches

Geschäftsjahr 2016 zurück. Er steigert seinen Umsatz um über 10

Prozent auf 16 Millionen Franken. Das Unternehmen, das letztes Jahr

sein 15-jähriges Bestehen feierte, setzt weiterhin auf Innovation als

Grundlage für langfristiges Wachstum.



Sicherheit, Innovation und Swissness stehen bei Hostpoint im

Mittelpunkt. Der Webhosting-Provider baute im Geschäftsjahr 2016

seine Leistungen stark aus und prägte mit zahlreichen Neuerungen den

Hosting-Markt, zum Beispiel mit stündlichen Snapshots von sämtlichen

Web-, Mail- und MySQL-Daten, die 24 Stunden lang gesichert werden,

sowie mit bis zu 180 Tage gespeicherten Backups: «Ein einzigartiger

Wert im Webhosting in der Schweiz», sagt Sandro Bertschinger,

Mitgründer von Hostpoint. Weiter setzt Hostpoint nun auf

All-Flash-Speicher für Datenbanken, hat Storage-Cluster mit

SSD-Beschleunigung für Websites und E-Mails eingeführt und bietet

eine Infrastruktur mit DDoS-Schutz an.



Mit «Domain Guard» schuf Hostpoint zudem eine weitere

Sicherheitsstufe für seine Kunden. Der Guard schützt Domainnamen

wirksam vor unerlaubten oder fehlerhaften Änderungen; eine Änderung

an einer Domain ist nur noch möglich, wenn ihr eine zuvor bestimmte

Vertrauensperson zustimmt.



Neben der Sicherheit setzt Hostpoint den Fokus auf qualitativ

hochstehende Beratung und Support aus der Schweiz. An 7 Tagen pro

Woche werden Kundenanfragen in kürzester Zeit beantwortet - dafür

wurde unter anderem ein neues Kunden-Support-Center eingerichtet.

Wachstum und Zusatzdienstleistungen zeigen sich auch im

Personalbestand: Hostpoint weist mit inzwischen 57 Mitarbeitenden im

Vergleich zu 2015 ein Plus von 6 Personen aus. Seit dem letzten

Sommer wird auch der erste Lernende in Fachrichtung

Betriebsinformatik ausgebildet.



«Unser Einsatz für Topleistungen und Sicherheit in Schweizer

Qualität schlägt sich in den Zahlen 2016 nieder», erklärt Sandro

Bertschinger. Mit einem Plus von über 10 Prozent stieg der Umsatz im

Vergleich zum Vorjahr von 14,5 auf 16 Millionen Franken.



Über Hostpoint



Mit 225'000 Websites und rund 430'000 betreuten Domainnamen ist

Hostpoint der grösste Webhosting-Provider der Schweiz. Neben vielen

bekannten Firmen wie Schweizerische Post, Migros, Skyguide oder Hero

bilden die vielen privaten Kunden das Fundament des Erfolgs.

Hostpoint ist die ICANN-akkreditierte Domain-Registrierungsstelle der

Schweiz, beschäftigt 57 Mitarbeitende und erzielte 2016 einen Umsatz

von 16 Millionen Franken.



