München (ots) -



- Querverweis: Ein Dokument liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



Anmoderationsvorschlag:



Wann haben Sie sich das letzte Mal zuhause mit Ihrem Lautsprecher unterhalten? Allein bei der Vorstellung wäre einem vor ein paar Jahren noch nahegelegt worden, sich doch lieber therapeutische Unterstützung zu holen. Seit gut zwei Jahren ist das aber nicht mehr so. Seitdem gibt es, zunächst in den USA, einen Lautsprecher namens "Amazon Echo", mit dem man Unterhaltungen führen kann, er gibt einem die Sportergebnisse durch, schaut nach dem Wetter und, ja, er kann auch Musik abspielen. In Deutschland waren die Geräte zunächst nur auf Einladung für ausgewählte Kunden erhältlich. Das ändert sich nun, denn ab sofort gibt's den "Amazon Echo" für jedermann. Und was das Gerät wirklich alles kann und welche Technik dahinter steckt, weiß Helke Michael.



Sprecherin: Die Technik hinter Amazon Echo und dem kleineren Echo Dot heißt "Alexa". Der cloud-basierte Sprachdienst ist das Gehirn der Geräte.



O-Ton 1 (Michael Wilmes, 0:06 Min.): "'Alexa' wurde entwickelt, um das Leben der Kunden zu vereinfachen, indem sie Alltagsaktivitäten mit ihrer Sprache steuern."



Sprecherin: Erklärt Michael Wilmes von Amazon.



O-Ton 2 (Michael Wilmes, 0:14 Min.): "Amazon Echo verfügt über eine sogenannte Richtstrahl-Technologie, sodass Anweisungen oder Fragen auch von der anderen Seite des Raumes gehört werden können. Um Echo zu steuern, spricht man einfach ein Aktivierungswort und schon reagiert der Lautsprecher."



Sprecherin: Dann kann man sich Nachrichten oder die Sportergebnisse vorlesen lassen, ein Taxi bestellen, Musik hören oder die Heizung steuern. Das funktioniert im Zusammenspiel mit intelligenten Thermostaten...



O-Ton 3 (Michael Wilmes, 0:17 Min.): "..., die über einen sogenannten Skill, also eine Fähigkeit, mit 'Alexa' zu kommunizieren verfügen. Aktiviert man diesen Skill in der 'Alexa-App', stellt Echo über das WLAN eine Verbindung zu diesem Thermostat her. Man sagt zum Beispiel: 'Alexa, mach das Wohnzimmer drei Grad wärmer!'"



Sprecherin: Und "Alexa" lernt jeden Tag dazu, passt sich an Sprachgewohnheiten und das Vokabular an. Und auch Skills gibt es immer mehr.



O-Ton 4 (Michael Wilmes, 0:11 Min.): "Aktuell sind für deutsche Kunden Hunderte sogenannte Skills verfügbar. Zum Beispiel haben wir Skills von Spotify, von Mytaxi, von der Tagesschau, der Deutschen Telekom, von BMW oder auch von innogy."



Sprecherin: Der Lautsprecher sieht übrigens aus wie ein Zylinder, ist 23cm hoch und 8 cm breit. Der kleinere Echo Dot ist nur 3 cm groß.



O-Ton 5 (Michael Wilmes, 0:15 Min.): "...und kann auch über einen Klingenstecker mit der eigenen Soundanlage verbunden werden. Amazon Echo kann ab sofort bei Amazon.de bestellt werden, kostet 179,99 Euro, der Echo Dot kostet 59,99 Euro und ist ebenfalls ab sofort verfügbar."



Abmoderationsvorschlag:



Ab sofort kann jedermann sein Zuhause mit Leben füllen mit dem intelligenten Lautsprecher "Amazon Echo", mit dem man nicht nur Smalltalk führen kann, sondern der einem auch das Licht anschaltet, die Heizung steuert oder Nachrichten vorliest. Mehr Infos gibt's auch unter amazon.de.



ACHTUNG REDAKTIONEN: Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bitte an ots.audio@newsaktuell.de.



OTS: Amazon.de newsroom: http://www.presseportal.de/nr/8337 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_8337.rss2



Pressekontakt: Lewis Communications GmbH Alexander Fuchs / Anika Nowag Amazon-devices@teamlewis.com