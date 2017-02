Zurück in die Vergangenheit: Fast die Hälfte der deutschen Berufstätigen würde sich rückblickend für einen anderen Job entscheiden, so eine Studie. Was wirklich zählt ist: Mehr Gehalt, mehr Spaß, mehr Zeit für Privates.

Mal angenommen, man könnte den Beruf frei wählen, ohne Rücksicht auf Ausbildung, Alter oder Einkommen - was wären die Traumjobs der Deutschen? Wie würden sie ihre Tage am liebsten verbringen? Dieser Frage ist das Institut Yougov in diesem Januar nachgegangen und hat im Auftrag des Karriere-Netzwerks Xing 2.048 Personen nach ihren beruflichen Träumen, Wünschen und Vorstellungen befragt.

So entschieden sich sechs Prozent der Befragten aus einer Liste mit über 30 verschiedenen Tätigkeiten* für den Job als Tierpfleger - allerdings gibt es starke Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Denn während es für jede zehnte Frau ein Traumjob wäre, sich um Tiere zu kümmern - gefolgt von den Jobs als Psychologin (7 Prozent) und als Schriftstellerin (6 Prozent) - rangiert der Tierpfleger bei den Männern eher abgeschlagen auf Platz 19 (2 Prozent).

Letztere wären am liebsten Profisportler (7 Prozent). Auf Platz zwei steht der Forscher/ Erfinder (6 Prozent), und an dritter Stelle folgen die Tätigkeiten als Pilot und als Schriftsteller (je 4 Prozent). Interessant: Wer heute im wirklichen Leben Vorstand oder Geschäftsführer ist, will noch höher hinaus. So setzten 6 Prozent der Top-Führungskräfte ihren Haken bei "Astronaut".

