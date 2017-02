So beeindruckend die Rallye nach der US-Wahl auch war, jetzt kommt die Finanzbranche reichlich kraftlos daher. Die Allianz-Aktie (ISIN DE0008404005) steht heute dort, wo sie bereits vor zwei Monaten notierte. Und während der DAX am Vormittag erneut zulegt, schafft es diese Aktie bislang nicht, sich aus der charttechnischen Gefahrenzone zu lösen. Da muss also zügig mehr kommen, sonst geht das Ringen um die wichtige Supportzone 155/156 Euro doch noch schief.

Das Problem der Banken und Versicherer liegt momentan einerseits im zu niedrigen Zinsniveau, das es ihnen massiv erschwert, taugliche Renditen zu erwirtschaften. Und seit die EZB klar gemacht hat, dass sie der deutlich gestiegenen Inflation die kalte Schulter zu zeigen gedenkt und ihre Niedrigzinspolitik einfach fortsetzt, ist die Hoffnung ...

