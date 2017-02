Pressemitteilung der SeniVita Social Estate AG:

SeniVita Social Estate AG baut Pflegewohnanlage in Grettstadt

- Beginn voraussichtlich im Sommer 2017, Fertigstellung im dritten Quartal 2018 geplant

- 48 seniorengerechte Wohnungen mit integrierter Tagespflege und Sozialstation für den ambulanten Dienst entstehen

Die SeniVita Social Estate AG realisiert zusammen mit der Gemeinde Grettstadt im unterfränkischen Landkreis Schweinfurt eine innovative Pflegewohnanlage mit 48 Apartments und integrierter Tagespflege sowie Sozialstation. Der Kaufvertrag für das Baugrundstück an der Hauptstraße ist bereits unterzeichnet, der Baustart für den Sommer 2017 geplant. Die Fertigstellung soll im dritten Quartal 2018 erfolgen.

In vielen kleineren Städten und Gemeinden wie Grettstadt gibt es einen wachsenden Bedarf an zukunftsweisenden Pflege- und Senioreneinrichtungen. "Es ist ein langgehegter Wunsch unserer Bürger, eine Senioreneinrichtung hier in ihrem Heimatort zu haben", erklärt Ewald Vögler, Erster Bürgermeister von Grettstadt. "Auch, wenn die nächstgelegenen Angebote in Schweinfurt, Sennfeld oder Gerolzhofen nicht weit entfernt sind, wollen die meisten unserer älteren Bürger ...

