Gablitz - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe zwei Safe-Anleihen der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) auf den EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) vor.Hätte man vor zehn Jahren mittels eines Index-Zertifikates in den EURO STOXX 50-Index investiert, dann befände man sich derzeit mit 18 Prozent im Minus. Wer hingegen vor sechseinhalb Jahren in den europäischen Blue Chip-Index investiert habe, befinde sich zurzeit mit 21 Prozent im Plus. Wäre es möglich gewesen, vor sechseinhalb bzw. zehn Jahren in die aktuell zur Zeichnung angebotenen Safe-Anleihen mit Cap der LBBW zu investieren, dann könnten sich Anleger, die in die 6,5-Jahre laufende Anleihe investiert hätten, über einen Ertrag von 21 Prozent freuen. Anleger mit dem 10-jährigen Veranlagungshorizont, die ja beim direkten Indexinvestment einen Verlust von 18 Prozent erlitten hätten, wären beim Investment in die Anleihe mit 10-jähriger Laufzeit mit einem blauen Auge davongekommen, da sie nur den Verlust des einprozentigen Ausgabeaufschlages zu verkraften hätten.

