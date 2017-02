Frankfurt - Der Goldbestand der Inhaberschuldverschreibung Xetra-Gold (ISIN DE000A0S9GB0/ WKN A0S9GB) hat mit 157,9 Tonnen ein weiteres Allzeit-Hoch erzielt, so die Deutsche Börse AG.Das sei ein Anstieg von rund 94 Tonnen in den letzten zwölf Monaten. Zu Jahresbeginn 2017 habe der Wert noch bei 117,6 Tonnen gelegen. Der Bestand erhöhe sich immer dann, wenn Anleger Xetra-Gold-Anteile über die Börse kaufen würden. Für jeden Anteilschein werde im Zentraltresor für deutsche Wertpapiere in Frankfurt genau ein Gramm Gold hinterlegt.

