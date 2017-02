Berlin (ots) -



Der Plan der Bundesregierung, noch in dieser Legislaturperiode die Endrohr-Messung bei der Abgasuntersuchung (AU) wieder einzuführen, ist vom "Industrie- und Handelskreis Qualitätsstandard Blauer Engel (IHK-BE)" lediglich im Grundsatz begrüßt worden.



Auf massive Kritik ist jedoch das Vorhaben des Bundesverkehrsministeriums gestoßen, die Wiedereinführung der Endrohr-Messung mit veralteter Messmethodik zu planen. Philipp Schulte, Sprecher des aus IHK-BE sagte, dies sei nicht zielführend. Der aus den führenden Katalysator-Herstellern und größten Kfz-Teile-Händlern bestehende Kreis lehne eine Beibehaltung grundlegend ab. Dies sei "ein Vorschlag im Eiltempo des Wahljahres ohne nachhaltigen Wert für Umwelt und Mensch."



Schulte verwies auf Ergebnisse einer Prüfstandsmessung des TÜV Nord sowie der im Anschluss zum Vergleich durchgeführten Endrohr-Messung, wie sie heute im Rahmen der Hauptuntersuchung nur in Ausnahmen anfällt und obligatorisch wieder anfallen soll. Das Ergebnis müsse zu einer neuen Messmethode führen denn "alle betrachteten Produkte überschreiten mindestens einen Schadstoffgrenzwert, bestehen dennoch problemlos die Prüfung per Endrohr-Messung".



Selbst eine jetzt diskutierte Halbierung oder Verschärfung des CO-Grenzwertes der Endrohr-Messung ändere das Ergebnis nicht. Alle mangelhaften Produkte, die nachgewiesenermaßen zu überhöhten Emissionen führten, würden die Prüfung auch zukünftig bestehen, obwohl die Grenzwerte teilweise bereits im Neuzustand massiv überschritten seien. Auffällig sei im Besonderen die Überschreitung der NOx-Grenzwerte aller Produkte. Schulte: "Die Stickoxid-Problematik in den Ballungsräumen beschränkt sich nicht nur auf Dieselmotoren."



Mangelhafte Abgasanlagen blieben weiterhin unentdeckt. Der IHK-BE arbeite derzeit an einer Machbarkeitsstudie für die modernisierte und realistische Abgasuntersuchung. Das Konzept werde in Kürze vorgestellt.



Weitere Informationen: Philipp Schulte Sprecher Industrie 02373/987-102 philipp.schulte@hjs.com



Roman Wowk Sprecher Handel 030/4365622-200 roman.wowk@trost.com