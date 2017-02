Zürich (awp/sda) - Neue Services für das Reisen von Tür zu Tür, digitale Bahnhöfe und intelligente Güterwagen: Mit innovativen Projekten will die SBB in den nächsten Jahren die Stärken der Bahn mit dem Potenzial neuer Technologien kombinieren und so ihre Effizienz erhöhen. Die Mobilität erlebt derzeit einen tief greifenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...