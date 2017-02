Ex-Siemens-Chef Klaus Kleinfeld, Boss des Technologiekonzerns Arconic, wehrt sich gegen Vorwürfe des Missmanagements. Ein Gespräch über gierige Aktionäre - und die Handels- und Steuerpolitik Donald Trumps.

Klaus Kleinfeld gibt sich entspannt. Beim Fotoshooting schiebt er seine Rolex unter das Hemd. "Nicht, dass wir vom Thema abkommen", grinst der Vorstandschef des Aluminiumspezialisten Arconic. Vor über zehn Jahren war die aus offiziellen Fotos rausretuschierte Rolex des damaligen Siemens-Chefs ein Aufreger. Heute hat Kleinfeld andere Sorgen: Der Hedgefonds Elliott möchte ihn aus dem Amt drängen. Arconic, im November vom Rohstoffkonzern Alcoa abgespalten, vereint dessen Zulieferergeschäft. Elliott spricht von einem "Dr. Klaus-Abschlag": Wegen des schlechten Managements zahlten Anleger weniger für Arconic als für vergleichbare Unternehmen. 70 Prozent Wertverlust habe die Ära Kleinfeld die Alcoa-Aktionäre gekostet, der Konzern nie seine Kapitalkosten verdient. Und Kleinfeld selbst sei vor allem auf Image, Prestige und Status bedacht. Elliott will Kleinfeld durch den Ex-Lockheed-Manager Larry Lawson ersetzen.

Herr Kleinfeld, haben Sie Angst um Ihren Job? Klaus Kleinfeld: Nein. Und das hatte ich noch nie. Der gesamte Arconic-Aufsichtsrat hat mir das volle Vertrauen ausgesprochen. Sie haben sich die Vorwürfe von Elliot angeschaut und intensivst überprüft, auch unter Zuhilfenahme externer Experten. Das Ergebnis ist klar: Die Vorwürfe sind zum Teil falsch, zum Teil manipulativ. Noch einmal: Der Aufsichtsrat steht geschlossen hinter uns - inklusive der drei Verwaltungsratsmitglieder, die von Elliott entsandt wurden. Eindeutiger geht es nicht.

Elliott wirft ihnen vor, dass das Potenzial von Arconic bei Weitem nicht ausgeschöpft wird; dass der Aktienkurs den Erwartungen hinterherhinkt.Die Arconic-Aktie hat allein seit dem Split am 1. November mehr als 20 Prozent zugelegt. Damit haben wir den Markt übertroffen.

Alcoa hat im gleichen Zeitraum rund 60 Prozent zugelegt. Werfen Sie sich selbst vor, falsche Erwartungen geweckt zu haben, indem Sie vor der Aufsplittung angedeutet haben, Arconic sei das lukrative Investment - was Sie alleine schon dadurch gezeigt haben, den Chefposten dort zu übernehmen? Ich habe das nicht angedeutet. Nicht Arconic wurde zu positiv gesehen, sondern Alcoa zu kritisch. Ich habe immer gesagt, dass das ein starkes Unternehmen ist, schließlich haben mein Team und ich es durch drastische Umstrukturierungen und Kostensenkungen dorthin gebracht. Es hat beste Zukunftsaussichten, nur so konnte ich auch die Trennung vorantreiben. Es freut mich außerordentlich, dass der Aktienkurs von Alcoa enorm gestiegen ist; zumal Arconic noch einen Anteil von 19,9 Prozent daran hält. Die Aktionäre, die vor dem Split unsere Aktie hielten, haben mit Alcoa und Arconic exzellent verdient. Wir haben Wert geschaffen. Das war das Ziel. Und in einem Punkt gebe ich ja Elliott Recht: Arconic ist ein Unternehmen, das noch viel Potenzial und eine sehr gute Zukunft vor sich hat.

Im vierten Quartal hat Arconic 1,2 Milliarden US-Dollar Verlust gemacht. Haben Sie Angst, dass Elliott mit diesen Fakten im Hintergrund Verbündete unter den Aktionären sucht - und findet?Der Verlust entstand infolge der Aufspaltungsbuchungen und war weit im Vorfeld kommuniziert. Die übrigen Zahlen wurden auch von Analysten positiv gedeutet. Wir haben die Marge in allen Geschäftsbereichen weiter gesteigert und die Bilanz deutlich gestärkt. Jeder Aktionär hat das Recht, seine Meinung zu sagen, und wir nehmen die ernst. Elliott ist ein hoch aggressiver Aktivist, und diese Branche wird immer aggressiver. Aber sie haben längst nicht jeden Kampf gewonnen. Stand heute ist: Elliott hält rund 10,5 Prozent der Papiere. Das ist weit von einer Mehrheit entfernt. Und ich glaube die Aussage, die unser Board nach gründlicher Prüfung getroffen hat, nämlich dass Elliott nicht im Sinne der Aktionäre handelt, sondern gegen ihre Interessen, wird viele zum Nachdenken bringen.

Haben Sie keine Angst, die Gier so manchen Aktionärs zu unterschätzen? Am Tag, nachdem Elliott einen potenziellen Nachfolger für Sie präsentierte, schoss der Aktienkurs hoch.Sorry, das stimmt so nicht. Der Kurs hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...