Paris - Die europäischen Börsen haben sich am Montag dem weltweit freundlichen Börsentrend angeschlossen. Die Steuerversprechen des neuen US-Präsidenten Donald Trump hatten erst vor dem Wochenende der Börseneuphorie der Anleger neuen Treibstoff gegeben. Am Montag kam nun als Stütze die jüngste Rohstoffpreis-Rally hinzu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg zuletzt um 0,43 Prozent auf 3284,99 Punkte, nachdem er vor dem Wochenende noch seinen jüngstem Aufwärtskurs Tribut gezollt und leicht nachgegeben hatte.

Auch die Regionalbörse in Frankreich zeigte sich zu Wochenbeginn von ihrer freundlichen Seite: Der Pariser CAC-40 rückte zuletzt um 0,61 Prozent auf 4857,76 Punkte vor. Der Londoner FTSE 100 verbuchte mit 0,06 Prozent zwar nur ein hauchdünnes Plus, notierte damit bei 7262,87 Zählern aber so hoch wie seit knapp einem Monat nicht mehr.

Die Investoren zeigten sich inzwischen auch erleichtert darüber, dass die anfänglich härtere Gangart des neuen US-Präsidenten gegenüber wichtigen Handelspartnern wie ...

