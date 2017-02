München (ots) - Das Ende des Ersten Weltkriegs am 11. November 1918 ist für die Menschen in Europa der Beginn einer Reise ins Ungewisse. Der Krieg hat die alte Ordnung der Monarchien und Imperien hinweggefegt. Es beginnt ein intensives, leidenschaftliches und oft gewaltsames Ringen um die beste Utopie. "Clash of Futures": Demokratie, Kommunismus und Faschismus konkurrieren um die Vorherrschaft. Was das für die Menschen konkret bedeutete, verdeutlicht die dokumentarische Dramaserie "18 - Krieg der Träume", indem sie die Biografien von vierzehn Frauen und Männern anhand ihrer Tagebücher und Memoiren erzählt. Es sind Menschen, die mit ihren Träumen und Überzeugungen die Geschichte Europas in all ihrer Widersprüchlichkeit erlebbar machen. Zugleich ergeben sich dabei immer wieder Parallelen zur heutigen politischen Situation, in der Europa und die Demokratie erneut in die Krise zu geraten drohen. Dramaturgie und Erzählweise erfüllen Standards internationaler Serienproduktionen und unterstreichen die Leistungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bei der Fortentwicklung dokumentarischer Formate. Drehstart der für ARTE und ARD von LOOKSfilm und vielen internationalen Partnern realisierten achtteiligen Serienproduktion ist der 3. April 2017; die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 16. Juni 2017. Die Ausstrahlung ist für 2018 auf ARTE und im Ersten geplant.



"18 - Krieg der Träume" erzählt die Geschichte Europas zwischen 1918 und 1939. Dabei folgt die mehrsprachige Dramaserie dem Schicksal unterschiedlicher Menschen aus ganz Europa - von Kommunist Hans Beimler über Stummfilmstar Pola Negri und den späteren Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß bis zur österreichischen Ärztin Edith Wellspacher oder der französischen Anarchistin May Picqueray. Zudem gibt es eine Fortsetzung der Geschichte des Kosakenmädchens Marina Yurlova und des Kriegsreporters C. E. Montague aus "14 - Tagebücher des Ersten Weltkriegs". Dabei wird Geschichte konsequent auf das subjektive Erleben einzelner Menschen verdichtet, ohne sofort vom bekannten Ende auszugehen. Showrunner, Regisseur und Autor Jan Peter: "Wir zeigen das Leben unserer Protagonisten, während es geschieht. Ohne fertige Urteile, ohne den oft besserwisserischen Blick der Nachgeborenen. Geschichte ist das, was auch uns täglich zustößt - mit offenem Ausgang."



Format mit komplexer Erzählweise



Formal steht das Projekt "18 - Krieg der Träume" für eine Weiterentwicklung des dokumentarischen Erzählens. Es kombiniert aufwendige fiktionale und dokumentarische Elemente und vereint sie zu einer packenden Dramaserie. In ihr werden die Geschichten der Protagonisten vertikal in den einzelnen Folgen und auch horizontal über die ganze Serie hinweg erzählt. So zeichnen die Filme eine Mentalitätsgeschichte der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Die Frage ist, wie und warum sich im Verlauf dieser 21 Jahre die Mentalität von Millionen Europäern so veränderte, dass ein neuer Krieg möglich wurde? Produzent Gunnar Dedio begegnet der inhaltlichen Herausforderung mit einer intensiven Zusammenarbeit internationaler Partner: "Indem wir Geschichte transnational erzählen, erreichen wir einen neuen Blick auf uns, auf Europa hier und heute."



Ringen um Utopien



"18 - Krieg der Träume" verharrt nicht nur im Gestern, sondern erzählt von der Entstehung der Welt, in der Europäer heute leben. Vieles von dem, was Menschen heute selbstverständlich erscheint, ist erst in jenen 21 Jahren zwischen 1918 und 1939 entstanden, darunter die Demokratie mit allgemeinem Wahlrecht, die Gewaltenteilung und das Recht auf freie Meinungsäußerung. Aber die Demokratie konnte sich erst nach einem langen Wettstreit mit anderen, mächtigen Utopien durchsetzen. Vom Krieg dieser Ideologien und Utopien und ihrem Ringen um die Herzen und Köpfe von Millionen von Menschen wird die Serie erzählen - daher der Titel "Krieg der Träume" - bzw. seine englische Entsprechung "Clash of Futures".



Umfangreiches Begleitprogramm



Über die Fernsehausstrahlung hinaus wird es ein multimediales Begleitprogramm geben, wozu die Online-First-Ausstrahlung, Kinopremieren, internationale Buchveröffentlichungen, Museumsausstellungen, Symposien, ein Theaterstück, ein Webspecial von ARTE und ARD sowie umfassende Social-Media-Aktivitäten gehören.



Besetzung und Stab



Darsteller: Joel Basman ("Unter dem Sand","Als wir träumten", "Homeland"), Roxane Duran ("Das weiße Band", "Paula"), Rebecka Hemse ("Kommissar Beck"), Jan Krauter ("Himmel und Hölle"), Michalina Olszanska ("Já, Olga Hepnarová"), Natalia Witmer und David Acton (beide: "14 - Tagebücher des Ersten Weltkriegs"). Showrunner, Autor und Regisseur: Jan Peter. Ko-Autor und Ko-Regisseur: Frédéric Goupil ("Les Revenants", "The Returned"). Unterstützt von den Drehbuchschreibern Camilla Ahlgren ("Die Brücke - Transit in den Tod"), Jean-Louis Schlesser und der Dramaturgin Eva-Maria Fahmüller. Fachliche Berater: Prof. Daniel Schönpflug und Prof. Johann Chapoutot. Komponist: Laurent Eyquem ("USS Indianapolis", "Rage"), Musik: Filmorchester Babelsberg und Chor der Prager Philharmoniker.



Internationale Produktion und Distribution "18 - Krieg der Träume" ist eine europäische Serienproduktion mit internationalen Partnern und Förderern. Eine Koproduktion von LOOKSfilm (Gunnar Dedio), Les Films d'Ici (Serge Lalou), IRIS (Nicolas Steil) mit Fortis Imaginatio, in Zusammenarbeit mit ARTE und SWR sowie NDR, WDR, RBB, ORF, CT, SVT, Toute l'histoire, BBC Alba, YLE, NRK, DR, gefördert von MDM, MFG, Creative Europe, CNC und Film Fund Luxembourg. Die dokumentarische Dramaserie ist der Beitrag von ARTE und ARD zum 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs.



Gedreht wird in Luxemburg, Frankreich, Belgien und Deutschland. Die Ausstrahlung auf ARTE und im Ersten ist für 2018 geplant.



