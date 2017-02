Der Markt für Windenergie steht vor einem grundlegenden Umbruch. Diese Ansicht vertreten die Analysten von Global Data - vor allem in Zusammenhang mit der Errichtung von Windkraftanlagen in den USA. Nach Angaben der Forschungs-Organisation wird die in den Vereinigten Staaten installierte Windleistung bis 2019 jährlich im niedrigen einstelligen Prozentbereich wachsen und anschließend...

Den vollständigen Artikel lesen ...