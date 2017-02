Hat die VW-Aktie (ISIN DE0007664039) also doch noch die Kurve gekriegt und die mittelfristig entscheidende Unterstützungszone verteidigt? Heute am Vormittag sieht es zumindest so aus, wenngleich sich das Plus auch tunlichst bis zum Handelsende halten sollte. Aber ja, bis jetzt kann man nicht meckern. Die Aktie rangiert weit oben in der DAX-Gewinnerliste und hätte Rückenwind seitens der markttechnischen Indikatoren. Sehen wir uns die Lage genauer an:

Entscheidend ist, dass die obere Begrenzung des großen ansteigenden Dreiecks, das nach Bekanntwerden der Abgasmanipulationen seinen Ursprung nahm und im Januar nach oben verlassen wurde, nicht mehr nennenswert unterboten wird. Gelingt das, wäre der jüngste Rücksetzer nur ein Pullback an den Ausbruchslevel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...