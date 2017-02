Frankfurt - Die Ölpreise gingen am Freitag mit einem Plus von bis zu 2% aus dem Handel, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Brent habe knapp 57 USD je Barrel, WTI gut 54 USD je Barrel erreicht. Auslöser für den Preissprung seien Verlautbarungen der Internationalen Energieagentur IEA gewesen, welche in ihrem aktuellen Monatsbericht von einer rekordhohen 90%igen Umsetzung der OPEC-Produktionskürzungen gesprochen habe. Die IEA habe außerdem die Prognose für den weltweiten Verbrauch in den Jahren 2016 und 2017 um jeweils 100 Tsd. Barrel pro Tag nach oben revidiert.

