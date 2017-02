Zürich (ots) -



Max Schönholzer tritt per 13. Februar 2017 die Stelle als CEO bei

der Sanitas Krankenversicherung an. Er löst damit Otto Bitterli ab,

der neu das Amt als Verwaltungsratspräsident übernimmt.



Wie bereits früher kommuniziert, tritt Max Schönholzer heute sein

Amt als neuer CEO der Sanitas Krankenversicherung an. Der erfahrene

Manager ist studierter Physiker und arbeitete die vergangenen 14

Jahre in leitenden Funktionen beim Versicherungskonzern Zurich, die

letzten vier Jahre als Leiter Schaden Zurich Schweiz.



Ebenfalls per heute übernimmt Otto Bitterli das Amt als

Verwaltungsratspräsident von Jens Alder. «Wir ergänzen uns ideal, um

die Strategie von Sanitas von einer Krankenkasse hin zu einem

digitalisierten und kundenorientierten Versicherungsunternehmen

erfolgreich weiter zu entwickeln und unternehmerisch zu

operationalisieren», sind Schönholzer und Bitterli überzeugt.



Über Sanitas



Die Sanitas Gruppe (www.sanitas.com) betreibt sowohl das

Grundversicherungs- (Sanitas Grundversicherungen AG, Compact

Grundversicherungen AG) als auch das Zusatzversicherungsgeschäft

(Sanitas Privatversicherungen AG). Dabei gehört Sanitas mit rund

800'000 Versicherten und einem Prämienvolumen von 2,5 Milliarden

Franken zu den grössten Schweizer Krankenversicherern.



