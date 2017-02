Die EU-Kommission sieht Europa bis 2018 auf Wachstumskurs - möglichen Strafzöllen der USA und den anstehen Brexit-Verhandlungen zum Trotz. Für Länder mit einem hohem Haushaltsdefizit gab es trotzdem eine Warnung.

Trotz protektionistischer Töne aus den USA und den anstehenden Brexit-Verhandlungen stehen die Zeichen in Europa nach Ansicht der EU-Kommission auf Aufschwung. "Erstmals seit fast einem Jahrzehnt ist in allen EU-Mitgliedstaaten für den gesamten Prognosezeitraum (2016-2018) Wachstum zu erwarten", teilte die Brüsseler Behörde am Montag mit.

Für die Euro-Zone rechnet sie im laufenden Jahr mit einem Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 1,6 Prozent, das 2018 auf 1,8 Prozent ansteigen dürfte. Dennoch sei der Ausblick mit ...

