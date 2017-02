5. alljährlicher Weltregierungsgipfel untersucht zukünftige Globalisierung

Seine Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai, begrüßte heute in Dubai zum Auftakt des 5. jährlichen Weltregierungsgipfels 4.000 globale Entscheidungsträger und Experten aus 139 Ländern.

His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum during his session at the World Government Summit 2017 (Photo: ME NewsWire)