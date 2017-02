Wie IAC meldet, wird das Werk in Opole im Laufe des Jahres 2017 auf einem Areal von 27.000 m2 etappenweise fertiggestellt. Es soll als 27. Produktionsstandort in Europa die Präsenz von IAC in der wachsenden Automobilregion Osteuropa stärken, heißt es. Zu Beginn werden laut IAC belederte Instrumenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...