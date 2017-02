Unterföhring (ots) -



So bunt war "Kiss Bang Love" noch nie! In den sechs neuen Folgen der ProSieben-Dating-Show wird wilder geknutscht denn je. Neu: In dieser Staffel dürfen nicht nur Frauen, sondern auch Männer zwölf ausgesuchte Singles küssen. Außerdem ist eine bi-sexuelle Frau auf der Suche nach dem perfekten Kuss und den Schmetterlingen im Bauch. Bei wem stimmt die Chemie? Wer kann wen mit seinem Kuss überzeugen? Und welche Knutsch-Lippen passen gar nicht zusammen? "Kiss Bang Love", sechs Folgen ab Donnerstag, 16. Februar 2017, 22:30 Uhr, auf ProSieben. Annemarie Carpendale moderiert die Dating-Show.



Und sie macht den Anfang: Janine, 26 Jahre aus Kulmbach (Oberfranken). Die gelernte Einzelhandelskauffrau beschreibt sich selbst als sehr schüchtern, chaotisch und hoffnungslos romantisch. "In den Liebesromanen, die ich gelesen habe, erobert der Mann immer die Frau - das ist ein Männerding. Ich bin ein totales Mädchen, aber Blümchensex finde ich langweilig. Mein perfekter Kuss sollte leidenschaftlich sein. Er muss die Kontrolle übernehmen." Zwölf Männer - und jeder küsst anders. Janine muss sich mit verbundenen Augen ausschließlich auf ihre Lippen, ihren Geruchssinn und auf ihr Gefühl verlassen. Bei wem hat es im Bauch gekribbelt? War es sinnlich, lustvoll, anregend oder das genaue Gegenteil? Die fünf besten Küsser kommen in die zweite Runde. Hier darf wieder geknutscht werden - dieses Mal ohne Augenbinde. Und eines sei jetzt schon verraten: Einer der fünf Männer reagiert komplett unerwartet. Janine: "Da ist man dann schon sehr angeknackst." Die beiden Männer, die am Ende mit ihrem Gesamtpaket überzeugen, werden auf ein Date eingeladen. Nun zeigt sich, wer nicht nur gut küsst, sondern auch menschlich überzeugt. Ganz nach dem Motto: Kiss Bang Love! Die erste Staffel von "Kiss Bang Love" (4 Folgen) lief im Schnitt mit sehr guten 12,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14-49-jährigen Zuschauer.



"Kiss Bang Love", 6 Folgen ab Donnerstag, 16. Februar 2017, um 22:30 Uhr auf ProSieben



