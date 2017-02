Kleine Gewinne dürfte die Wall Street zum Start am Montag verzeichnen. Der S&P-Future liegt rund 0,1 Prozent im Plus. Auch Analysten gehen davon aus, dass es nach der Rekordjagd vergangene Woche vermutlich noch etwas nach oben gehen wird. Geringe Aufschläge würden schon reichen, um weitere Allzeithochs zu markieren. Die jüngste Rally war durch Aussagen von US-Präsident Donald Trump vom Donnerstag ausgelöst worden, denen zufolge demnächst mit Steuersenkungen zu rechnen ist. Erleichterung brachten dann auch die freundlichen Töne beim Treffen zwischen Trump und dem japanischen Premier Shinzo Abe sowie bei einem Telefonat Trumps mit dem chinesischen Präsidenten. Überdies sei die Berichtssaison bis jetzt alles in allem erfreulich verlaufen, sagen Teilnehmer.

Bei den Einzelwerten könnten Verizon Communications im Blick stehen, nachdem der größte Mobilfunkanbieter des Landes Verträge mit unbegrenztem Datenvolumen anbietet - erstmals seit 2011. Der Konzern muss offenbar wegen der scharfen Konkurrenz seine Strategie anpassen. Für die Aktie geht es im vorbörslichen Geschäft um 0,2 Prozent nach oben. Teva Pharmaceutical wird vor Börsenstart über das abgelaufene Quartal berichten. Die Aktie verliert im Vorfeld 1,5 Prozent.

February 13, 2017

