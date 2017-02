Die Schweizer Großbank UBS macht gute Geschäfte im sanktionierten Russland - und profitiert dabei von der US-Wahl: Die Sieg Trumps hatte zu Zugewinnen bei vielen russischen Anlageklassen geführt.

Die UBS Group fühlt sich nach eigenen Angaben langsam wohler dabei, Geschäfte in der sanktionierten Nation Russland zu machen. Und sollte es zu einer Annäherung der Präsidenten Wladimir Putin und Donald Trump kommen, werde sie in diesem Punkt sogar noch positiver eingestellt sein. Der Schweizer Finanzkonzern ist sowohl mit Investmentbanking als auch Vermögensverwaltung in dem Land vertreten.

"Als die Sanktionen anfangs eingeführt wurden, waren wir ein bisschen restriktiver. Aber jetzt haben wir mehr Erfahrung, wie Sanktionen funktionieren. Von daher können wir etwas offener sein", sagt Hendrik Geldenhuys, bei UBS Wealth Management der Chef für Mittel- und Osteuropa, in einem Interview mit Bloomberg. "Falls die neue US-Regierung den Weg einschlägt, die Beziehungen mit Russland zu normalisieren oder zu verbessern, wäre das etwas, das wir offensichtlich begrüßen würden. Doch wir befinden uns noch am Anfang."

