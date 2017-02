Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz ändern sich am Montag neuerlich kaum. Je nach Region bleiben die Notierungen konstant oder geben leicht nach. Die Tagestendenz weist leicht nach unten. An den Börsen gibt es zunächst wenig neue Impulse für den Ölpreis. Nachdem Ende letzter Woche Preisauftrieb durch die Monatsreports von EIA und IEA in den Markt kam, gilt es nun auf den OPEC-Report ...

Den vollständigen Artikel lesen ...