- Neue Doku-Soap "Das erste Mal: Vater!" - Junge Väter bei den ersten Schritten ins Elterndasein - Ausstrahlung am 15. Februar um 22:15 Uhr bei RTL II



Micha (27) und sein Bruder Marco (25) gehen durch dick und dünn und unternehmen alles zusammen. Doch schon bald wird sich ihr Leben komplett ändern. Denn: Micha wird zum ersten Mal Vater. Zusammen mit seiner Freundin Jenny (20) bekommt er einen kleinen Jungen. Doch wie so üblich bei den beiden Brüdern gehen sie keinen Weg allein. Und siehe da! Auch sein Bruder Marco (25) und dessen Freundin (20) sind mit Babyglück gesegnet - denn wenn schon Familienzuwachs, dann doppelt!



Zusammen mit ihren Eltern haben sich die zwei Brüder ein Mehrgenerationenhaus in Köln-Dünnwald gekauft, damit die Kinder auch zusammen aufwachsen können. Noch mehr Parallelen gefällig? Auch Marco ist Maler und Lackierer, beide bekommen einen Sohn - und der Geburtstermin der beiden Jungs liegt nur zwei Tage auseinander. Nur eines unterscheidet die Brüder: der eine plant einen Heiratsantrag - der andere nicht.



Die Schwangeren Jenny und Saskia haben sich in den Kopf gesetzt, aus ihren Männern waschechte Papas zu machen: statt Zocken an der Spielekonsole stehen Babycrashkurs und Kinderzimmerrenovierung an.



Wie werden sich Marco und Micha schlagen? Wird sie ihr neues Leben aus der Bahn werfen - oder wachsen die beiden Kölner über sich hinaus? Und was wird aus dem Heiratsantrag? Kommt er? Wenn ja, wann und von wem?



"Das erste Mal: Vater!": Ausstrahlung am 15. Februar um 22:15 Uhr bei RTL II



Über "Das erste Mal: Vater!":



Sie genießen ihr Leben und die Männerabende mit ihren Kumpels. In der Beziehung läuft alles rund und dann das: Die Freundin eröffnet ihnen, dass sie bald Vater werden. Und plötzlich ist nichts mehr wie zuvor. "Das erste Mal Vater!" beleuchtet auf humorvolle Weise werdende Väter und ihre ersten Schritte in einen neuen Lebensabschnitt.



