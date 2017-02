Das Gremium beschloss am Montag, den 79-Jährigen für eine Sitzung am 6. März als Zeugen vorzuladen. "Die Sache ist viel zu ernst, als dass man unverbindliche Angebote machen könnte", sagte der Ausschussvorsitzende Herbert Behrens der Deutschen Presse-Agentur. Piëch hatte am Freitag über seinen Anwalt Gerhard Strate mitteilen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...