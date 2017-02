Der Raketentest von Nordkorea hat am Sonntag international Empörung und Sorge hervorgerufen. Das höchste UN-Gremium kommt zu Beratungen zusammen. China verurteilt den Test, teilt aber auch gegen die USA und Südkorea aus.

Nach dem jüngsten Raketentest Nordkoreas haben mehrere Länder eine Krisensitzung des UN-Sicherheitsrates beantragt. Das Treffen werde am (heutigen) Montag stattfinden, bestätigte die UN-Vertretung der Ukraine, die derzeit turnusmäßig den Vorsitz dieses höchsten UN-Gremiums innehat, am Sonntagabend (Ortszeit). Beantragt hatten die Sitzung die USA, Japan und Südkorea. China sagte in einem ersten Kommentar, die Spannungen mit den USA und Südkorea motivierten Nordkorea zur Entwicklung von Atomwaffen.

Allerdings kritisierte auch Peking den Test, mit dem Nordkorea erneut gegen Auflagen des UN-Sicherheitsrates verstieß, wie der Sprecher des Außenministeriums, Geng Shuang, am Montag erklärte. US-Präsident Donald Trump hat China dafür kritisiert, nicht genug Druck auf Nordkorea auszuüben, das Atomwaffenprogramm aufzugeben. Geng forderte alle Seiten ...

