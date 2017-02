Im Prozess um die Korruptionsaffäre bei Bauprojekten des Landes NRW, ist der Ex-BLB Chef zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt und noch im Gerichtssaal festgenommen worden. Es ist einer der größten Skandale des Landes.

Nach fast sechsjähriger Ermittlungsarbeit gibt es in der spektakulärsten Korruptionsaffäre seit Jahren in Nordrhein-Westfalen nun ein Urteil vom Düsseldorfer Landgericht: Der Ex-Chef des milliardenschweren landeseigenen Baubetriebs BLB, Ferdinand Tiggemann, ist wegen Bestechlichkeit und Untreue zu sieben Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Die Richter des Landgerichts Düsseldorf gingen damit in ihrem am Montag verkündeten Urteil sogar über die Forderung der Staatsanwaltschaft von sechs Jahre Haft hinaus. Die Verteidiger hatten die Vorwürfe zurückgewiesen und Freispruch beantragt. Unmittelbar nach seiner Verurteilung wurde Tiggemann noch im Gerichtssaal verhaftet. Die Richter sahen Fluchtgefahr.

Die BLB-Affäre gilt als einer größten Skandale in der Geschichte Nordrhein-Westfalens. Es geht um eine Reihe verdächtiger Immobiliengeschäfte, um stark ansteigende Baukosten, schwarze Kassen und Korruption. Bei Grundstückskäufen und Bauprojekten sollen NRW Schäden in zweistelliger Millionenhöhe entstanden sein. Das hatte der Landesrechnungshof festgestellt.

Öffentlich wurde der Verdacht bereits 2010 durch die Kostenexplosion beim Bau des NRW-Landesarchivs in Duisburg, bei dem die Kosten binnen drei Jahren von 30 Millionen auf 190 Millionen explodierten. Dies sei aber auch auf Entscheidungen des damaligen Staatssekretärs Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff (CDU) zurückzuführen, in Duisburg ein architektonisches Zeichen zu setzen. Die an den BLB zu zahlende Jahresmiete stieg von vier auf sechs Millionen Euro. Als es dann immer noch teurer wurde, zog irgendwann das Kabinett die Reißleine: Keine weitere Mieterhöhung, soll der damalige Ministerpräsident Jürgen Rüttgers gesagt haben. Trotzdem stiegen die Kosten weiter - auf jetzt rund 196 Millionen Euro. Das Land zahlt gut sieben Millionen Euro Miete.

