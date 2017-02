FMW-Redaktion

Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble hat zwei Grundüberzeugungen: erstens hat Griechenland die von den Gläubigern eingeforderten Reformen nicht umgesetzt, und zweitens ist ein Schuldenschnitt für Griechenland nicht möglich, weil durch den Lissabonner Vertrag nicht gedeckt. Nun könnte man fragen: gibt es irgendeinen EU-Vertrag, an den sich die EU-Verantwortlichen in den letzten Jahren gehalten haben? Sobald wir einen gefunden haben, geben wir Ihnen Bescheid..

Heute hat ein Sprecher des deutschen Aussenministeriums betont, dass man Griechenland unbedingt in der Eurozone halten wolle. Schäuble aber sagt, wenn Griechenland einen Schuldenschnitt will, muss es aus der Eurozone austreten Und der IWF sagt: egal was Griechenland macht, selbst wenn das Land alles umsetzen würde, was die Gläubiger fordern - es würde ohne Schuldeschnitt nicht funktionieren: "Even with full implementation of these policies, Greece cannot grow out of its debt problem. European partners need to provide further debt relief, in addition to the generous relief provided thus far, to put Greece's debt on a sustainable downward path."

Und während Schäuble sagt, Griechenland setzt die geforderten Reformen nicht um, sagt der IWF: Griechenland hat schon einiges ...

Den vollständigen Artikel lesen ...