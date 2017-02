Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) könnte nach Einschätzung ihres Vorsitzenden Wolfgang Ischinger mehr Klarheit über die künftige politische Ausrichtung der USA und ein deutliches Bekenntnis der Vereinigten Staaten zur Nato bringen. Die bisherigen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump versetzten ihn weiterhin in Angst und Sorge, sagte Ischinger am Montag in Berlin. Gleichwohl habe er den vorsichtigen Eindruck, dass sich in der letzten Woche doch noch ein "paar eher vernünftige Dinge entwickelt haben".

Ischinger nannte als Beispiel das Gespräch zwischen Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Dieses habe auf Seiten Pekings "erhebliche Befriedigung ausgelöst", wie er aus chinesischen Quellen wisse. Es habe eine "ganze Reihe solcher Flurbegradigungen in den letzten Tagen gegeben", sagte Ischinger. Wenn sich das fortsetze, wäre das für Europa eher beruhigend.

Tillerson nicht dabei

Er erwarte, dass die Befürchtungen zum Abschluss der Münchner Sicherheitskonferenz ein weniger kleiner seien, sagte Ischinger. Zu dem am Freitag beginnenden Treffen werden neben deutschen Politikern wie Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auch zahlreiche hochrangige US-Politiker erwartet.

Der amerikanischen Delegation gehören unter anderem Vizepräsident Mike Pence, Verteidigungsminister James Mattis und der nationale Sicherheitsberater Michael Flynn an. Eine US-Kongress-Delegation mit dem republikanischen Trump-Kritiker John McCain ist ebenfalls dabei. Zudem werden einige Regierungschefs und insgesamt 47 Außenminister erwartet. US-Außenminister Rex Tillerson hat den Angaben zufolge allerdings abgesagt.

Bekenntnis zu Nato

Beim Thema Nato - die Trump auch schon als "obsolet" bezeichnet hatte - könne man davon ausgehen, dass die US-Administration ihr Bekenntnis zum Bündnis "erneuern und bekräftigen" werde, sagte Ischinger. Gleichzeitig müsse aber "mit einem brutaleren Auftritt" der Amerikaner in Sachen Lastenteilung gerechnet werden.

Die gerechte Verteilung der Militärausgaben sei ja kein neues Thema und auch "keine neue Erfindung des Herrn Trump und seiner Mannen", sagte der MSC-Chef. Der ehemalige Verteidigungsminister Robert Gates habe bereits vor Jahren darauf hingewiesen, dass die USA nicht ständig 70 Prozent der Nato-Kosten übernehmen könnten. "Zum Glück" habe sich der Nato-Gipfel im Sommer in Warschau bereits lange vor Trump dazu verpflichtet, sich dem 2-Prozent-Ziel (2 Prozent des BIP für Verteidigungsausgaben) zumindest anzunähern, sagte Ischinger.

Die Öffentlichkeit müsse verstehen, "dass die Frage unserer Verteidigungsausgaben nicht in Washington entschieden wird", sagte Ischinger. Die Frage der deutschen Verteidigungsleistung müsse sich vielmehr aus einer "kühlen Berechnung der deutschen sicherheitspolitischen Interessen" ergeben: "Was muss getan werden, um unser Land zu schützen."

Gleichzeitig müsse die EU mit ihrer "Kleinstaaterei-Politik" aufhören, forderte der MSC-Chef. "Wir könnten, ohne dass wir mehr Geld ausgeben, die Kampfkraft der EU und der europäischen Nato-Mitglieder massiv verstärken, wenn wir die Waffensysteme, die Ausrüstung nicht einzeln, sondern gemeinsam einkaufen". Ischinger verwies darauf, dass es in der EU sechs Mal mehr Waffensysteme als in den USA gebe. Wenn man Planung, Training, Beschaffung und Wartung zusammenlege, "könnten wir viel mehr leisten, ohne dass wir dafür so furchtbar viel mehr Geld ausgeben müssten".

