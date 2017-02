Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist kaum verändert in die neue Woche gestartet und der Leitindex SMI pendelt am Montag in einer engen Spanne um die Nulllinie. Auf der einen Seite stützt das aktuell freundliche Börsenumfeld auch den hiesigen Markt. Demgegenüber wirft das überraschend deutliche "Nein" der Schweizer Stimmbevölkerung zur Steuervorlage aber Fragen betreffend der Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Schweiz auf. Händlern zufolge fehlen dem Markt insgesamt richtungsweisende Impulse. Mit solchen rechnen sie ab Dienstag, wenn beispielsweise die Grossbank Credit Suisse die Jahreszahlen 2016 präsentiert oder Fed-Chefin Janet Yellen vor dem Bankenausschuss des Senats Red und Antwort stehen muss.

Das bestimmende Thema an der Schweizer Börse ist das "Nein" zur Unternehmenssteuerreform III. Unternehmen wie ABB oder Novartis bedauern den Entscheid und hoffen darauf, dass die Politik nun möglichst rasch ein neues Massnahmenpaket in Steuerfragen schnürt. Auch von Ökonomen-Seiten wird die steuerliche Planungsunsicherheit mit Sorge beobachtet. Vorläufig rechnen sie aber nicht damit, dass sich die Wirtschaftsdynamik hierzulande abschwächen wird. International hat US-Präsident Donald Trump mit dem Versprechen, in den nächsten Wochen "Phänomenales" zum Thema Steuern anzukündigen, den Börsen Aufwind verliehen. Händler ...

