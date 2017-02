Von Benjamin Krieger

FRANKFURT (Dow Jones)--Signale der Entspannung zwischen den USA unter Donald Trump einerseits und Japan und China andererseits stützen zum Wochenbeginn die Kurse an Europas Aktienmärkten. Der DAX steigt am Mittag um 0,4 Prozent auf 11.713 Punkte und der Euro-Stoxx-50 rückt um 0,3 Prozent vor auf 3.282 Punkte.

Nach einem Raketentest Nordkoreas sagte US-Präsident Trump, "die USA stehen zu 100 Prozent hinter Japan, dem großen Verbündeten". Auch das Verhältnis der USA zu China scheint sich zu bessern. In einem Telefonat mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping deutete Trump an, die USA würden an ihrer "Ein-China-Politik" festhalten. Anderslautende Aussagen vor der Wahl Richtung Taiwan hatten daran Zweifel geweckt.

"Das ist eine große Erleichterung für Investoren, denn die frühere Haltung Trumps' hatte große Sorgen über die Außenpolitik (der USA) geschürt", sagt Craig Erlam vom Londoner Broker Oanda. Es habe den Anschein, als sei die Einstellung des US-Präsidenten zu China und Japan erheblich entgegenkommender geworden. "Jedenfalls in der Öffentlichkeit", fügt der Analyst hinzu.

Davon profitieren an Europas Börsen vor allem die konjunktursensiblen Aktien und Sektoren. Denn diese Unternehmen könnten erheblich unter protektionistischen Maßnahmen der US-Regierung leiden. Der Automobilsektor steigt um 1,4 Prozent, der Chemiesektor und der Bausektor jeweils um 0,8 Prozent. Im DAX legen BASF, Deutsche Post, Heidelbergcement, Lufthansa und VW überdurchschnittlich zu.

Der Rohstoffsektor steigt mit 1,8 Prozent am stärksten. Vor allem stabile Wachstumserwartungen in China treiben die Preise für Industriemetalle weiter nach oben. So legen die Preise für Eisenerz, Kupfer, Nickel und Zinn weiter zu. Am Ölmarkt wird mit Argusaugen auf den Opec-Monatsbericht am Nachmittag gewartet. Der Brent-Ölpreis gibt um 0,6 Prozent nach auf 56,34 US-Dollar. Der Euro tritt zum US-Dollar mit 1,0649 auf der Stelle und Bundesanleihen geben leicht nach.

Bieterkampf um Stada lässt Kurs nach oben schnellen

Ein mögliches Bietergefecht um den Generika-Hersteller Stada treibt dessen Aktienkurs um 14 Prozent auf 56,70 Euro nach oben. Der Finanzinvestor Cinven hat eine noch unverbindliche Offerte von 56,00 Euro pro Stada-Aktie abgegeben. Neben Cinven hat nach Angaben von Stada ein weiteres Unternehmen Interesse bekundet, dessen Namen Stada jedoch nicht genannt hat.

Nachrichtlich konzentriert sich das Geschehen am deutschen Aktienmarkt auf die zweite Reihe. Eine US-Behörde hat Osram grünes Licht gegeben für den Verkauf der Glühbirnen-Produktion nach China. Osram steigen um 2 Prozent. Die Hamburger Kupferschmelze Aurubis rechnet 2016/2017 mit einem deutlichen Gewinnanstieg. Der Kurs gewinnt 3,1 Prozent hinzu. Aktien von Salzgitter, die an Aurubis beteiligt sind, steigen um 2,8 Prozent.

Der Autozulieferer Leoni hat im vergangenen Jahr besser abgeschnitten als erwartet, woraufhin der Kurs um 4,2 Prozent zulegt. GfK verteuern sich um 3 Prozent. Dem US-Investor KKR ist der Einstieg beim Marktforscher GfK geglückt. KKR hält nun über eine Tochter einen Anteil von mindestens 18,54 Prozent.

Aktien von Stabilus springen um 8,5 Prozent nach oben. Der Hersteller von Gasfedern und Dämpfern rechnet im laufenden Jahr mit zweistelligen Zuwachsraten. Eine Abstufung der Wacker-Chemie-Aktie durch die Berenberg Bank drückt den Wacker-Kurs um 2,6 Prozent nach unten.

An der Börse in Stockholm büßen Saab 5 Prozent ein. Die Prognose des Flugzeugbau- und Rüstungskonzerns für 2017 nennt die Analystin Sandy Morris von Jefferies etwas enttäuschend.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.281,67 0,33 10,84 -0,27 Stoxx-50 3.042,54 0,11 3,40 1,06 DAX 11.713,47 0,40 46,50 2,02 MDAX 23.189,21 0,68 157,01 4,51 TecDAX 1.877,34 0,36 6,69 3,62 SDAX 9.874,64 0,80 78,06 3,73 FTSE 7.264,87 0,08 6,12 1,71 CAC 4.849,69 0,44 21,37 -0,26 Bund-Future 163,82 -0,28 -0,19 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:25 Fr, 17:38 % YTD EUR/USD 1,0649 +0,10% 1,0639 1,0647 +1,3% EUR/JPY 121,0391 +0,11% 120,9079 120,48 -1,4% EUR/CHF 1,0677 +0,02% 1,0674 1,0676 -0,3% EUR/GBP 0,8509 -0,03% 0,8502 1,1745 -0,2% USD/JPY 113,66 +0,01% 113,65 113,14 -2,8% GBP/USD 1,2515 +0,01% 1,2514 1,2503 +1,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,41 53,86 -0,8% -0,45 -2,3% Brent/ICE 56,27 56,7 -0,8% -0,43 -2,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.230,67 1.233,62 -0,2% -2,96 +6,9% Silber (Spot) 17,94 17,95 -0,0% -0,01 +12,7% Platin (Spot) 1.010,20 1.010,90 -0,1% -0,70 +11,8% Kupfer-Future 2,79 2,77 +0,8% +0,02 +11,3% ===

