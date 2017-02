Hamburg (ots) - Einige Experten meinen, das Tischtuch zwischen Spielern, Funktionären und Trainer Tuchel bei Borussia Dortmund sei zerschnitten. Zuletzt bescheinigte auch der Fußball-Philosoph Wolfram Eilenberger bei Sky dem Trainer-Asketen Tuchel keine große Zukunft beim BVB.



Die Buchmacher von mybet äußern ihre Erwartungen unter www.mybet.com eher in Quoten als in geschliffenen Sätzen - und ab sofort haben sie auch Quoten zu der Frage, ob Thomas Tuchel in der kommenden Saison noch Trainer bei Borussia Dortmund ist.



Die Quote für JA liegt bei 1.50, die Quote für NEIN liegt bei 2.40.



Das heißt, zu all den eher negativen Aussichten über die gemeinsame Zukunft von Trainer und Verein gesellt sich jetzt auch mal eine positivere Note. Man darf gespannt sein, wer in dieser Frage Recht behält.



