Erst hat Ryanair die Lufthansa-Heimatbasis Frankfurt als neues Ziel auserkoren, jetzt zieht ein weiterer Billigflieger nach: Wizz Air will ab dem Sommer nach Budapest fliegen. Ein Experiment mit ungewissem Ausgang.

Stefan Schulte wird sich freuen. Der Chef des Flughafenbetreibers Fraport will den Anteil der Billig-Airlines am größten Flughafen Deutschlands Frankfurt am Main von vier auf zehn Prozent steigern. Und er kommt seinem Ziel langsam näher. Nachdem Ende vergangenen Jahres die irische Ryanair angekündigt hat, ab März in Frankfurt starten und landen zu wollen, folgt nun offenbar im Sommer die ungarische Wizz Air. Die Rede ist unter anderem von Verbindungen in die bulgarische Hauptstadt Sofia. Details will George Michalopoulos, Chief Commercial Officer der Airline, am Dienstag in Frankfurt bekanntgeben.

Der Schritt überrascht nicht. Wizz Air hat eine starke Expansion angekündigt. Nach aktuellen Berechnungen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) zählt die größte ungarische Fluggesellschaft zu denjenigen Anbietern, die die Zahl ihrer Starts und Landungen in Deutschland im kommenden Sommer am stärksten ausweiten will. So erwartet das DLR etwa für Juli ein Plus von 28,5 Prozent auf dann 919 Starts.

Wizz Air wurde 2003 von Jozsef Varadi, ehemaliger Chef der einst größten ungarischen Airline Malev, in London gegründet. Heute sitzt die Airline, die nach der Pleite von Malev zum größten ungarischen Anbieter aufgestiegen ...

