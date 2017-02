Heineken kauft für rund eine Milliarde Euro mehrere Brauereien in Brasilien. Der niederländische Bierkonzern greift mit dem Zukauf den Weltmarktführer Anheuser-Busch in seinem Heimatmarkt an.

Heineken greift den weltgrößten Bierkonzern Anheuser-Busch Inbev auf dessen Heimatmarkt Brasilien an. Die Niederländer teilten am Montag mit, dort für gut eine Milliarde Euro die defizitären Brauereien des japanischen Anbieters Kirin zu übernehmen.

Damit baut Heineken seine Präsenz im Norden und Nordosten ...

