BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland und Norwegen wollen gemeinsam neben U-Booten auch Raketen für die Marine gemeinsam entwickeln. Das teilte das Verteidigungsministerium am Montag mit. Die Anforderungen der Marine beider Länder an die Waffensysteme seien identisch. Dies ermögliche Synergien und Kosteneffekte. "Die Kooperation stärkt die Fähigkeiten unserer Marine, ist ein wichtiges Zeichen für eine engere Zusammenarbeit in Europa und zeigt, dass eine wirklich gemeinsame Entwicklung und Beschaffung von gleichen Waffensystemen möglich ist", teilte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) mit. Als erstes Schiff der deutschen Marine soll das Mehrzweckkampfschiff MKS 180 mit dem Flugkörper ausgerüstet werden./poi/DP/fbr

