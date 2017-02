In den letzten zwölf Monaten hat die Aktie von Apple (WKN:865985) den S&P 500 weit hinter sich gelassen. Die Aktie ist um 40,4 % von knapp unter 95 US-Dollar pro Aktie auf etwa 132 US-Dollar gestiegen. Dieser Anstieg ist deutlich mehr als die 22 % des S&P 500 während desselben Zeitraums. Interessanterweise war die Performance von Apple im selben Zeitraum nicht besonders beeindruckend. Was hat die Aktie also so weit nach oben getrieben?

Langweilige Ergebnisse

Während der letzten zwölf Monate sahen die Ergebnisse von Apple eigentlich ziemlich düster aus. Während dieses Zeitraums fielen die Umsätze um 7 % und die Gewinne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...