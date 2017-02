Frankfurt - Der Euro hat sich am Montag wenig bewegt. Am Mittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0641 US-Dollar gehandelt und damit nur minimal verändert gegenüber ihrem Stand von Freitagabend.

Zum Franken tritt der Euro bei 1,0670 CHF ebenfalls auf der Stelle. Bei Morgan Stanley zeigen sich die Experten in einem aktuellen Kommentar überzeugt, dass der Franken trotz der am Sonntag gescheiterten Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform III stark bleiben sollte - auch wenn es in der Folge jetzt Bedenken über mögliche Kapitalabflüsse gäbe. Der ...

